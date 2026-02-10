Анархисти саботирали влаковете по време на Олимпийските игри в Италия

Анархистка група пое отговорност за саботажа на железопътната инфраструктура в Северна Италия в събота и за прекъсването на движението на влаковете през първия ден на Зимните олимпийски игри, предаде Ройтерс.

Полицията съобщи за три отделни случая на различни места в събота сутринта, които са причинили закъснения от до 2 часа и половина за високоскоростните и регионалните влакове, особено в района на град Болоня. Нямаше пострадали хора и повредени влакове.

В изявление, разпространено в интернет, анархистка група заяви, че предприетите от премиера Джоржда Мелони строги репресии срещу протестите са направили конфронтацията по улиците „неефективна“ и са я принудили да търси други форми на протест, предаде БТА.

„Следователно изглежда необходимо да се прибегне до нелегални методи, да се децентрализира конфликтът и да се разширят фронтовете, както и да се прибегне до самоотбрана и саботаж, за да се оцелее в предстоящите времена“, се казва в изявлението на анархистите.

Полицията към момента не е коментирала съдържанието на изявлението. Вицепремиерът Матео Салвини, който оглавява министерството на транспорта, обеща да залови анархистите.

„Ще направим всичко, за да ... издирим и да разкрием тези бандити, където и да се крият, да ги вкараме в затвора и да се изправим срещу онези, които ги защитават“, написа той в „Екс“. „Да живеят Олимпийските игри, символ на Италия, която гради, вдъхновява емоции и никога не се предава“, добави Салвини.

Анархистите осъдиха Олимпийските игри и ги нарекоха „прослава на национализма“. Те заявиха, че събитието предоставя „тестова площадка“ за контрол над тълпите и наблюдение на движението на хората.

Малко след съботната атака срещу железопътната инфраструктура, малка група от около 100 протестиращи с качулки хвърлиха сигнални ракети и фойерверки по полицията, след като се отделиха от основната група на антиолимпийската демонстрация в Милано.

Мелони осъди протестиращите и извършителите на саботажи и ги нарече „врагове на Италия“.