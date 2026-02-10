Австралийски лидери призоваха за спокойствие след сблъсъците в Сидни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Австралийски лидери призоваха за спокойствие и протестите да останат мирни, след като в Сидни избухнаха сблъсъци между полицията и демонстранти, които се противопоставяха на посещението на израелския президент Ицхак Херцог в Австралия, предаде Ройтерс.

Полицията обяви, че 27 души са били арестувани, включително 10, обвинени, че са нападнали полицаи, след като снощи избухна насилие, когато силите на реда се намесиха, за да разпръснат хилядите протестиращи, които се бяха събрали близо до кметството на Сидни, предаде БТА.

Протестиращи, сред които депутат от опозицията, заявиха, че са били нападнати от полицаи.

Премиерът Антъни Албанезе каза, че „е разстроен“ от насилието и призова протестиращите да изразяват мнението си мирно.

„Австралийците искат две неща. Те не искат конфликти тук. Искат убийствата да спрат, независимо дали става въпрос за израелци или за палестинци, но не искат конфликти тук“, заяви Албанезе пред радиостанцията „Трипъл Ем“. „Подобни сцени не помагат за каузата – те я подкопават“, добави той.

Полицията на щата Нов Южен Уелс каза, че няма информация за сериозно пострадали при сблъсъците.

Хиляди австралийци вчера се събраха в центъра на Сидни, за да протестират срещу посещението на Херцог в Австралия.

Полицията беше упълномощена да използва рядко прилагани правомощия по време на протеста, включително да нарежда на тълпите къде да се придвижват, да ограничава достъпа им до определени зони и да претърсва превозни средства. Съдът в Сидни вчера отхвърли жалба срещу прилагането на тези правомощия.

На излъчени от местни телевизионни канали кадри се вижда как някои протестиращи се опитват да пробият блокадите, докато полицаите ги отблъскват. Полицията използва сълзотворен газ и лютив спрей, за да разпръсне протестиращите.

Премиерът на щата Нов Южен Уелс Крис Минс защити действията на силите на реда, като заяви, че полицаите са били длъжни да вземат бързи мерки в напрегнати и нестабилни ситуации.

„Разбирам, че има критики към полицията на Нов Южен Уелс, но искам да бъде ясно, че те се оказаха в невъзможна ситуация“, каза той на пресконференция.

Австралийският клон на активистката група „Действие за Палестина“ заяви, че протестиращите не са могли да напуснат мястото на събитието, защото са били обкръжени от полицията от всички страни.

„Полицията започна да атакува тълпата с коне, безразборно да пръска с лютив спрей, да удря и да арестува хора“, се казва в изявление на групата.

Депутатката от опозиционната Зелена партия Абигейл Бойд заяви, че е била ударена от полицаи, докато се опитвала да напусне мястото на протеста. „Ръката и рамото ми, където ме удариха, много ме болят. Наистина съм в шок“, каза тя на пресконференция.

Началникът на полицията в Нов Южен Уелс Мал Лайон заяви, че действията на полицаите са били оправдани и че те са проявили сдържаност.

„Полицията направи това, което трябваше да направи, а именно да задържи линията и след това да се строи и да отблъсне протестиращите с цел да ги разпръсне“, каза той.

Ръководителят на клона на „Действие за Палестина“ в Сидни Джош Лийс заяви, че поддръжници на групата днес ще се съберат пред полицейското управление в града в отговор на вчерашните сблъсъци.