Япония реши да се присъедини към оръжейна инициатива на НАТО за Украйна

2772
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте СНИМКА: X/@BharatPatriot1

Правителството на Япония реши да се присъедини към инициативата на НАТО за оръжейни доставки за Киев "Списък с първостепенните нужди на Украйна" (PURL - Prioritized Ukraine Requirements List), предаде Укринформ, позовавайки се на японската обществена телевизия Ен Ейч Кей (NHK).

Токио ще снабдява украинската армия с произведени в САЩ боеприпаси и техника, като закупува оборудване, което не причинява смърт, уточнява украинската агенция. Най-вероятно става въпрос преди всичко за радарни системи и бронежилетки. 

Според информацията на Ен Ейч Кей от Токио вече са запознали държавите членове на НАТО с намерението си. Очаква се Япония, която е партньор на алианса, скоро да обяви официално присъединяването си към инициативата.

Според представител на НАТО несмъртоносното оборудване е от съществено значение за Украйна, посочва Укринформ. Над 20 държави от НАТО, плюс Австралия и Нова Зеландия, вече се присъединиха към инициативата. Укринформ припомня, че генералният секретар на алианса Марк Рюте изрази увереност, че тази година в PURL ще бъдат инвестирани 15 милиарда долара, предаде БТА.

 

