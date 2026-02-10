ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лавров: Преговорите за Украйна продължават, има да се извърви още много път

Сергей Лавров

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров заяви днес, че преговорите за Украйна продължават, но има да се извърви още много път, предадоха Ройтерс и ТАСС.

"Преговорите за Украйна продължват, но пред нас има дълъг път", заяви той, цитиран от БТА.

"Действията на (американския президент Доналд) Тръмп не бива да се приемат възторжено, докато в Украйна не се установи мир. Не бива да изпадаме във възторг от това, че президентът Тръмп е "поставил на мястото им" европейците и (президента на Украйна Володимир) Зеленски. Всичко това е хубаво, ако искаме да се сдобием с мир в Украйна, но засега още не сме там", добави той, цитиран от ТАСС.

