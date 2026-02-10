САЩ ще финансират инициативи за свобода на словото в Европа

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп ще финансира усилия за насърчаване на свободата на словото в западневропейките държави съюзници на Вашингтон, заяви американският заместник държавен секретар по публичната дипломация Сара Роджърс, предаде Ройтерс. Тя направи изявлението по време на посещение в Европа, фокусирано върху противодействието на европейски норми, които американските власти определят като цензура, допълни агенцията.

Американски официални представители категорично се противопоставят на въвеждането на регулации като Закона за цифровите услуги на ЕС и британския Закон за онлайн безопасността, които според Вашингтон ограничават свободата на словото и по-специално критиките към имиграционната политика, като налагат тежки изисквания на американските технологични компании. Поддръжниците на това законодателство твърдят, че тези правила помагат в борбата срещу езика на омразата, дезинформацията и фалшивите новини в интернет.

Роджърс, която се очертава като водеща фигура в тази инициатива, ще обсъди свободата на словото и цифровата свобода с официални представители по време на визитите си в Будапеща, Дъблин, Варшава и Мюнхен, съобщи Държавният департамент.

"Един от начините, по които моята служба ще работи различно, е, че ще бъдем много откровени и прозрачни за всичко, което правим“, заяви Роджърс снощи по време на дискусия в Будапеща, подчертавайки, че има правомощия да насочва американско финансиране чрез грантове. "Искам да насърчавам свободата на словото в западниоевропейските съюзнически демокрации и... това е, което ще правя с моите грантове“, добави тя, цитирана от БТА.

В материал на британския в. "Файненшъл Таймс“ от миналата седмица се цитират запознати с въпроса източници, които твърдят, че Роджърс е обсъдила с членове на британската опозиционна партия "Реформирай Обединеното кралство“ план за финансиране на мозъчни тръстове и благотворителни организации, подкрепящи политиката на президента Доналд Тръмп под наслов "Да направим Америка отново велика“.