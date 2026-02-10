Три общини в южната част на Одеска област останаха без ток след руска атака с дронове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Три общини в южната част на украинската Одеска област останаха без ток след руска атака с дронове тази нощ, съобщи началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в приложението "Телеграм".

Там са нанесени щети на енергийната система, избухнал е пожар, поразена е и административна сграда, се казва в съобщението на областния управител.

"Селища в три общини от региона са частично откъснати от електроснабдяването в резултат от удари. Обектите от стратегическата инфраструктура са превключени на резервно захранване от генератори", информира Кипер.

"В нощта на 9 срещу 10 февруари руснаците отново атакуваха енергийната инфраструктура в Измаилски район. На атаки бяха подложени Измаил, Килия и Рени. За жалост няколко общини останаха без електричество. Енергетиците на ДТЕК работят по възможността за временно свързване на населените места с електрическата мрежа", съобщиха от оперативния щаб на Измаилската районна държавна администрация на страницата си в социалната мрежа "Фейсбук", предаде БТА.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна.

В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.