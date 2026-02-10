Израелски удари убиха трима души в ивицата Газа

Израелски военни удари убиха трима души на запад от град Газа в ивицата Газа вчера, съобщи болницата, в която пострадалите са били настанени, цитирана от Асошиейтед прес.

Болница “Аш Шифа“ съобщи за жертвите на фона на прекратяването на огъня, което е в сила от няколко месеца, но въпреки което боевете продължават. Армията на Израел заяви, че израелските военнослужещи нанасят удари по различни цели в отговор на това, че израелски войски попадат под обстрел в южния град Рафа, което, по думите на армията, представлява нарушение на прекратяването на огъня. Армията заяви, че нанася "целеви" удари.

Четиримесечното прекратяване на огъня, подкрепено от САЩ, беше последвано от застой в преговорите, но включваше приемането на 20-точков план от Израел и палестинската групировка “Хамас“. Планът бе предложен от американския президент Доналд Тръмп с цел да се прекрати войната, която започна на 7 октомври 2023 година след нападението от страна на палестинската ислмистка групировка “Хамас“ срещу Израел. Тръмп заяви, че споразумението ще доведе до “здрав, устойчив и вечен мир“.

“Хамас“ освободи всички оцелели заложници, които държеше към началото на споразумението, в замяна на хиляди палестински затворници, държани от Израел, както и тленните останки на мъртви пленници, пише БТА.

По-мащабните въпроси, които споразумението целеше да реши, включително въпроса за бъдещето управление на ивицата, срещнаха резервирано отношение и Съединените щати не посочиха ясен срок за изпълнението на условията, отбелязва АП.