Пастрокът на Ивайло Калушев: Синът ми не е убиец, ...

Пресслужбата на Държавния съвет представи бяла книга със заглавие „Практиката на Хонконг за защита на националната сигурност според принципа „Една страна, две системи“

КМГ

2612
Снимка: Китайска медийна група

На 10 февруари Пресслужбата на Държавния съвет представи бяла книга със заглавие „Практиката на Хонконг за защита на националната сигурност според принципа „Една страна, две системи", съобщава КМГ.

В документа се подчертава, че пред лицето на нестабилната ситуация в Хонконг, централното правителство е подкрепяло специалния административен район в ефективното изпълнение на конституционната му отговорност за защита на националната сигурност. Благодарение на това Хонконг навлиза в нов етап и се развива „от хаос към управление и от управление към развитие", което очертава светло бъдеще.

В бялата книга се посочва още, че практиката на Хонконг за опазване на националната сигурност по същество е практика на придържане и развитие на делото „Една страна, две системи", практика за защита на основните човешки права, достойнство и благосъстояние на 7,5 милиона жители на Хонконг, както и практика за насърчаване на световния мир и развитие.

Централното правителство твърдо подкрепя специалния административен район Хонконг да прилага всеобхватно и точно този принцип, твърдо поема конституционната отговорност за опазване на националната сигурност и продължава да укрепва в тази посока, осигурявайки стабилното и устойчиво прилагане на установената система.

Четете още

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

