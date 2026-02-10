Мексиканският президент критикува несправедливите санкции на САЩ и обяви хуманитарна помощ за Куба

На 9 февруари мексиканският президент Клаудия Шейнбаум заяви, че Мексико ще предостави втори транш от хуманитарната помощ за Куба през следващите дни. Тя също призова САЩ да се въздържат от налагането на наказателни мита на страните, които транспортират петрол за Куба, съобщава КМГ .

Шейнбаум заяви, че Мексико винаги е поддържало принципа на солидарност и „не може да остане безмълвно" пред санкциите срещу Куба. „Мексиканската страна и преди е изпращала храни на Куба и ще продължи да оказва повече помощ и подкрепа в рамките на своите възможности", каза тя.

Шейнбаум посочи още, че налагането на санкции от страна на Съединените щати на всяка държава, която доставя петрол на Куба, пряко изостря настоящите трудности, пред които е изправено кубинското население. Това е „много несправедливо", добави още тя.