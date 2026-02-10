Тръмп плаши да блокира откриването на нов мост между САЩ и Канада

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да блокира откриването на нов мост, свързващ САЩ и Канада, позовавайки се на липса на „справедливост и уважение“ от страна на канадското правителство на фона на продължаващото търговско напрежение между двете страни, предаде ДПА.

„Няма да позволя този мост да бъде отворен, докато САЩ не бъдат напълно компенсирани за всичко, което сме им дали, и също така, което е важно, Канада да се отнася към САЩ със справедливостта и уважението, които заслужаваме“, написа Тръмп в социалната мрежа „Трут Соушъл“ (Truth Social), предаде БТА.

Той също така поиска международният мост „Горди Хау“ над река Детройт да бъде поне наполовина собственост на САЩ, добавяйки, че преговорите ще започнат незабавно.

Мостът свързва град Уиндзор в канадската провинция Онтарио с Детройт в американския щат Мичиган и е проектиран да има шест ленти за движение, както ленти за пешеходци и велосипедисти.

Канада финансира строителството, като средствата ще бъдат възстанови чрез пътни такси, а мостът е планиран да бъде открит по-късно тази година. Високопоставени лица заявиха, че новата връзка би стимулирала търговията между двете страни.

Тръмп критикува Канада, че не използва американски материали като стомана в строителството, както и за обявеното неотдавна сътрудничество с Китай в търговията.