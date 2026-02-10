ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Уан И присъства на церемонията по откриването на Срещата на висши служители на АТИС

КМГ

2068
Снимка: Китайска медийна група

На 10 февруари китайският външен министър Уан И присъства на церемонията по откриването на Срещата на висши служители на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), която се провежда в Гуанджоу, съобщава КМГ.

В своята реч Уан И заяви, че Китай активно ще разширява пътя на изграждане на споразумения за свободна търговия в рамките на АТИС, ще насърчава цифровата, интелигентната и зелената трансформация с помощта на иновации и ще създава нови точки на растеж.

„Като отчитаме разнообразието на членовете на АТИС, ще задълбочим мултидисциплинарното практическо сътрудничество по въпроси, свързани с управлението на развитието", каза Уан И.

„Годината на Китай" на АТИС съвпада с първата година от 15-ия петгодишен план (2026-2030 г.). Китай ще предостави нови възможности за развитието на Азиатско-тихоокеанския регион и на света със своите постижения в модернизацията в китайски стил.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

