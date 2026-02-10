Филипинските депутати гласуват днес за импийчмънт на президента

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Филипинските депутати днес трябва да гласуват процедура по импийчмънт на президента Фердинанд Маркос-младши, който е обвинен за нарушаване на конституцията, получаване на подкупи, корупция и предаване на общественото доверие, съобщи Ройтерс.

За отстраняването на Маркос от поста ще са необходими една трета от гласовете на депутатите в долната камара на парламента, която има над 300 членове.

Миналата седмица Комисията по правосъдие в долната камара на парламента установи, че две от обвиненията са лишени от основание, предаде БТА.

Обвиненията срещу Маркос включат решението му да позволи ареста на предшественика му Родриго Дутерте, за да бъде изправен пред Международния наказателен съд (МНС) в Хага.

Президентът е обвинен и за злоупотреба с власт заради разходването на публични средства, което доведе до корупционен скандал, свързан с проекти за контрол на наводненията.

Предполагаемата му употреба на наркотици, която той отрича, също го прави негоден да управлява, се казва в друго обвинение срещу него.