Промоционални клипове за новогодишната гала на КМГ бяха излъчени в България, Северна Македония, Аржентина, Таджикистан и Нигерия

На 6 февруари промоционалният клип за новогодишната гала програма на Китайската медийна група бе представен в Националния дворец на културата в София. За първи път той може да се гледа на големия екран на открито пред НДК в България., съобщава КМГ.

Същия ден клипът беше показан и по време на празничен прием в посолството на Китай в Северна Македония, което е за първи път в тази балканска страна.

На 8 февруари на тематичното мероприятие „Весел Пролетен фестивал" в Аржентина също беше представен промоционалният клип за галата на КМГ. Освен това клипове бяха представени и в Таджикистан и Нигерия.