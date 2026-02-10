ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пастрокът на Ивайло Калушев: Синът ми не е убиец, ...

Куба свърши керосина, Китай обяви подкрепа

Куба изпадна в тежка криза след американската блокада. Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Китайското външно министерство обяви, че Китай твърдо подкрепя Куба на фона на недостига на керосин в страната. Ведомството няма информация за китайски граждани, блокирани в Куба поради спирането на самолетните полети до страната вследствие на недостига на гориво, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Кубинските власти вчера предупредиха международните авиокомпании, че количествата самолетно гориво в страната са изчерпани, след като САЩ наложиха морска блокада на енергийните доставки от Венецуела за Куба.

„Китай твърдо подкрепя Куба в защитата на националния й суверенитет и сигурност и се противопоставя на чуждестранната намеса", заяви говорителят на китайското външно министерство Лин Цзян.

„Винаги ще предоставяме подкрепа и помощ на кубинската страна в рамките на нашите възможности", допълни той.

Канадската авиокомпания „Еър Канада" (Air Canada) вчера съобщи, че спира полетите си до Куба заради липсата на керосин на летищата в страната.

По-малките канадски авиопревозвачи „УестДжет" (WestJet) и „Еър Транзат" (Air Transat) също отмениха полетите си до Куба поради очакваната липса на гориво.

Очаква се недостигът на керосин в Куба да продължи от днес до 11 март, според уведомление до пилотите, публикувано в неделя вечерта.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков вчера определи ситуацията с липсата на горива в Куба като критична.

„Ситуацията в Куба наистина е критична. Ние сме наясно с това. Поддържаме интензивни контакти с нашите кубински приятели чрез дипломатически и други канали", заяви Песков, който изрази солидарността на Москва с Куба и Венецуела.

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп обяви Куба за „необичайна и извънредна заплаха" за националната сигурност на САЩ и обяви, че островната държава няма да получава повече петрол от Венецуела след американската операция по залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро миналия месец.

Куба изпадна в тежка криза след американската блокада.

