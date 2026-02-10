Иран призова Тръмп да не се поддава на "разрушителни влияния"

Иран призова САЩ, където утре на посещение ще бъде израелският премиер, да се противопоставят на „разрушителни влияния", които могат да прекъснат възобновените преговори между двете страни, заяви иранското Министерство на външните работи, цитирано от Франс прес.

„Нашият партньор в преговорите е Америка. От Америка зависи да реши да действа независимо от разрушителните натиск и влияния, които вредят на региона", заяви говорителят на министерството Есамил Багаи.

Очаква се израелският премиер Бенямин Нетаняху да се срещне с американския президент Доналд Тръмп утре във Вашингтон, за да го убеди да заеме по-твърда позиция срещу Техеран по отношение на иранската ракетна програма и сигурността на Израел.

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху отпътува днес за Вашингтон, за да насърчи президента на САЩ Доналд Тръмп да разшири обхвата на преговорите с Иран, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Преговорите бяха подновени миналата седмица на фона на засилено американско военно присъствие.

Израел отдавна призовава Иран да прекрати обогатяването на уран, да ограничи програмата си за балистични ракети и да прекъсне връзките си с въоръжени групировки в региона. Иран отхвърля тези искания и заявява, че би приел само някои ограничения върху ядрената си програма в замяна на облекчаване на санкциите.

Не е ясно дали потушаването на масовите протести в Иран миналия месец или придвижването на американски военни сили в региона са направили иранските лидери по-склонни към компромис, или дали Тръмп има интерес да разшири и без това трудните преговори, отбелязва АП.

Нетаняху, който ще бъде във Вашингтон до утре, е прекарал десетилетия от политическата си кариера в настояване за по-твърди действия на САЩ спрямо Иран. Тези усилия дадоха резултат миналата година, когато САЩ се присъединиха към Израел в ударите по ирански военни и ядрени обекти, а възможността за допълнителни военни действия срещу Иран вероятно ще бъде обсъдена по време на разговорите тази седмица.

Посещението на Нетаняху се осъществява само две седмици след като специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на Тръмп и негов съветник за Близкия изток, се срещнаха с премиера в Йерусалим. Американските пратеници проведоха в петък непреки разговори в Оман с иранския външен министър.

„Премиерът смята, че преговорите трябва да включват ограничаване на балистичните ракети и прекратяване на подкрепата за иранската ос", заяви кабинетът на Нетаняху през уикенда, като имаше предвид подкрепяни от Иран въоръжени групировки като палестинската „Хамас" и ливанската „Хизбула".

Продължилите с години преговори в областта на ядрената енергетика не доведоха до особен напредък, след като Тръмп се оттегли от споразумението с Иран от 2015 г. със силната подкрепа на Израел. Иран показа слаба готовност да се заеме с другите въпроси, дори след като понесе поредица от неуспехи.

Срещата с Тръмп обаче дава на Нетаняху възможност да повлияе на процеса и може също да укрепи позициите му в страната.