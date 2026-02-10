ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Учени разкриха голяма подземна кухина на планетата Венера

Венера СНИМКА: pixabay

Нов анализ на радарните данни от космическата сонда „Магелан" на НАСА предполага наличието на голяма подземна кухина на Венера, вероятно образувана от потоци лава, което е първата подобна подземна структура, открита някога на планетата, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Учените посочиха, че данните съответстват на тунелите от лава, открити на Земята, Луната и вероятно на Марс.

Въпреки че повърхността на Венера е скрита под гъсти облаци, радарът може да проникне през тях и изследователите отдавна спекулират за възможното наличие на подобни структури поради вулканичната история на планетата. „Преминаването от теория към директно наблюдение бележи голяма стъпка напред, отваряйки вратата към нови насоки на изследване и предоставяйки важна информация за бъдещи мисии“, каза Лоренцо Бруцоне от Университета в Тренто, старши автор на изследването, публикувано в списанието Nature Communications.

Екипът анализира радарните данни от сондата „Магелан“ от 1990–1992 г., използвайки нов метод, предназначен за откриване на подземни кухини. Структурата, интерпретирана като част от празен тунел от лава, се намира на западния склон на Никс Монс, вулкан с формата на щит с ширина около 362 км в Северното полукълбо на Венера.

„Нашите познания за Венера са все още ограничени и досега не сме имали възможност директно да наблюдаваме процеси, протичащи под повърхността ѝ“, каза водещият автор Леонардо Карер, цитиран от Ройтерс. Предполагаемия тунел от лава има приблизителен диаметър от около 1 км, дебелина на свода от поне 150 метра и празна кухина с височина най-малко 375 метра. Изследователите смятат, че тунелът вероятно се простира на няколко мили, въпреки че само част от него може да бъде наблюдавана.

Венера, малко по-малка от Земята, има повече вулкани от всяка друга планета в нашата Слънчева система. Две предстоящи мисии - EnVision на Европейска космическа агенция и Veritas на НАСА - ще носят усъвършенствани радарни системи за по-нататъшно изследване на повърхността и недрата на планетата. „Следващото десетилетие обещава да бъде ключово за изследванията на Венера“, отбеляза още Карер, цитиран от Ройтерс.

