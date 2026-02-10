Китай повдигна обвинения за подкуп срещу бивш служител на регулатора на отбранителната промишленост

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китай обвини бивш заместник-директор на надзорния орган на отбранителната промишленост в подкуп и търговия с влияние, съобщи главният прокурор, цитиран от Ройтерс. Пекин засилва антикорупционната си кампания в отбраната и свързаните с нея индустрии, добави агенцията.

До обвиненията – които са част от по-голям процес на кадрови размествания, включващ и разследване срещу най-високопоставения китайски генерал, се стигна след отстраняването миналата седмица на трима депутати, свързани с отбраната, космическата и ядрената промишленост, въпреки че не бяха обяснени причините за това.

Бившият заместник-директор Чжан Цзянхуа беше обвинен в приемане на подкупи и търговия с влияние с цел набавяне на неправомерна облага за другиго, съобщи Главната прокуратура. Обвинението добави, че става дума за суми в "особено големи размери".

Чжан (64) използвал позициите си в Държавната научно-техническа и военнопромишлена администрация, за да осигурява блага за други, добави прокурорът.

Заместник-директорът, който има почти 40 години опит в сектора, започва кариерата си в държавното предприятие за производство на оръжие "Чайна Норт Индъстрис Груп" (China North Industries Group), преди да заеме позиции в регулатора, включително като ръководител на център за проверка на проекти и финансово-одитен отдел.

Китайската комисия за борба с корупцията започна разследване срещу Чжан, след като той сам се предал през май 2025 година, съобщи държавната медия. През октомври той беше изключен от Китайската комунистическа партия, припомня БТА.

Китайският президент Си Цзинпин, който обеща да изкорени корупцията, постави амбициозни цели на военните, които трябва да бъдат постигнати до 2027 година, включително по-бърза интеграция на механизацията, разузнаването и други средства, като същевременно модернизира структурата, личния състав и въоръжението.

Според Пентагона корупцията в армията може да е прекъснала напредъка в решаването на тези задачи.