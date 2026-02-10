Повечето немци подкрепят въвеждане на вход за "Октоберфест"

Близо половината германци биха приветствали въвеждането на входна такса за световноизвестния бирен фестивал „„Октоберфест"" в Мюнхен, сочи проучване на общественото мнение, публикувано днес и цитирано от ДПА.

Около 46 на сто от анкетираните са заявили, че биха подкрепили въвеждането на входна такса на територията на „Октоберфест", установи представителното проучване на института за проучвания „Сивей" (Civey), изготвено за вестник „Аугсбургер алгемайне".

Само 27 на сто от респондентите са против идеята, а други 27 на сто са заявили, че все още нямата мнение по въпроса.

Проучването е резултат от неотдавнашно предложение на президента на асоциацията на баварските пивовари Георг Шнайдер, който твърди, че разходите за провеждане на традиционния фестивал не трябва да се финансират основно от по-високите цени на бирата.

„На събития като „Октоберфест" трябва да помислим дали бирата може да бъде основата, върху която да се изчисляват всички разходи", каза Шнайдер в началото на февруари. Той добави, че входната такса трябва да се разглежда като алтернатива, но каза, че няма конкретни идеи на каква стойност да бъде тя.

С около 6 милиона посетители годишно „Октоберфест" е най-големият фолклорен фестивал в света.

Въпреки че влизането на територията на фестивала е било безплатно, литър бира на „Октоберфест" е струвал между 14,50 и 15,80 евро през 2025 г.

Въвеждането на входна такса среща най-голяма подкрепа сред по-младите хора, като 51 на сто от анкетираните под 30-годишна възраст са подкрепили идеята, съобщава БТА.

В южната германска провинция Бавария, където се намира Мюнхен, предложението се сблъска с по-голяма съпротива: 45 на сто от анкетираните са се противопоставили на плащането за вход, докато 33 на сто са заявили, че няма да имат проблем с това.

Директорът на „Октоберфест" Кристиан Шарпф и кметът на Мюнхен Дитер Райтер отхвърлиха идеята. „Това е „обществен фестивал и трябва да остане такъв", каза Райтер. Част от привлекателността на фестивала е, че всеки може безплатно да се разходи на територията му.