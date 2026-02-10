Германия ще поръча щурмови дронове за над 500 млн. евро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германското правителство планира да закупи щурмови дронове на стойност 536 млн. евро от германските стартъпи „Хелзинк" и „Щарк дифенс" – част от усилията за превъоръжаване на страната след руската атака срещу Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Договорите за дронове камикадзе, които кръжат над зоната за удар, преди да атакуват, са част от по-голяма сделка на стойност 4,3 млрд. евро.

Очаква се бюджетната комисия на долната камара на парламента да подкрепи с голямо мнозинство договорите, описани в документи, с които Ройтерс разполага. За тях бе съобщено първоначално в сп. „Шпигел"

Предвижда се първоначално дроновете да бъдат предоставени на германската 45-та танкова бригада, разположена в Литва.

Съгласно документите договорите с двете компании са със срок от седем години.

Първата партида дронове е планирано да бъде доставена в началото на 2027 г.