Джей ди Ванс подкрепи арменския премиер за изборите

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс подкрепи арменския премиер Никол Пашинян преди предстоящите парламентарни избори, предаде националната информационна агенция АРМЕНПРЕС, цитирана от БТА.

Ванс направи това в съвместно изявление с премиера на Армения след снощната им среща в Ереван, като подчерта, че Пашинян е човек, който е способен да изгради дългосрочно партньорство за успешно изпълнение на програми – по-конкретно на „Пътя на Тръмп за международен мир и просперитет" (TRIPP).

„Мисля, че наистина има голям капитал, имащ интерес към този конкретен проект. Мнозина по света смятат, че могат да извлекат добра печалба, инвестирайки в Армения и проекта TRIPP. Въпросът е как успешно да се изведе мирното споразумение (между Армения и Азербайджан – бел.ред.) на следващия етап, как да се удържи премиерът в добро положение, че да се съсредоточи върху бъдещето. Зная, че приближават избори, няма да говоря за това, но ако моята подкрепа има някакво значение, то той несъмнено я има, защото е човекът, който може да изгради дългосрочно партньорство за успешно осъществяване на такива програми. Това няма да се случи на мига, но мисля, че вече е постигнат голям прогрес за месеците след 8 август миналата година", отбеляза вицепрезидентът на САЩ.

Парламентарните избори в Армения ще се произведат на 7 юни.