ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

72-годишен убил с чук и брадва петима в Украйна, р...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22260378 www.24chasa.bg

Блокираха парламента в Скопие с искане за по-високи заплати

2480
Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Съюзът на синдикатите в Република Северна Македония блокира входовете на парламента в страната тази сутрин в знак на протест с искане за увеличаване на минималната работна заплата на 600 евро, както и за увеличаване на останалите работни заплати с по 100 евро.

Протестът се провежда заради предложения, но все още неприет от депутатите закон за увеличаване на минималната работна заплата. От синдикатите предупредиха по-рано, че ще блокират улиците около законодателния орган, за да не могат депутатите да влизат с автомобили в сградата, а да отговорят лично на протестиращите защо не приемат предложенията за увеличаване на минималната работна заплата.

„Както им обещахме, днес блокираме с по 21 човека на две места (подходите към паркинга на парламента), за да не могат да стигнат до собствените си превозни средства до работа, за да не могат да вземат транспортни разходи и да трябва да идват пеша или с градски транспорт. Моята информация е, че голям брой депутати са станали рано тази сутрин, за да дойдат на работа преди 9 часа, за да не се изправят пред работниците на улицата", обяви председателят на Съюза на синдикатите Слободан Трендафилов.

Синдикалистите организираха голям протест в Скопие в края на миналата седмица с искане за увеличаване на заплатите, като обявиха и предстоящи блокади на институции. Освен блокирането на парламента днес, в четвъртък те ще блокират и сградите, в които се помещават работодателски организации, а другата седмица – и сградата на правителството, съобщава БТА.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)