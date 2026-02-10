Блокираха парламента в Скопие с искане за по-високи заплати

Съюзът на синдикатите в Република Северна Македония блокира входовете на парламента в страната тази сутрин в знак на протест с искане за увеличаване на минималната работна заплата на 600 евро, както и за увеличаване на останалите работни заплати с по 100 евро.

Протестът се провежда заради предложения, но все още неприет от депутатите закон за увеличаване на минималната работна заплата. От синдикатите предупредиха по-рано, че ще блокират улиците около законодателния орган, за да не могат депутатите да влизат с автомобили в сградата, а да отговорят лично на протестиращите защо не приемат предложенията за увеличаване на минималната работна заплата.

„Както им обещахме, днес блокираме с по 21 човека на две места (подходите към паркинга на парламента), за да не могат да стигнат до собствените си превозни средства до работа, за да не могат да вземат транспортни разходи и да трябва да идват пеша или с градски транспорт. Моята информация е, че голям брой депутати са станали рано тази сутрин, за да дойдат на работа преди 9 часа, за да не се изправят пред работниците на улицата", обяви председателят на Съюза на синдикатите Слободан Трендафилов.

Синдикалистите организираха голям протест в Скопие в края на миналата седмица с искане за увеличаване на заплатите, като обявиха и предстоящи блокади на институции. Освен блокирането на парламента днес, в четвъртък те ще блокират и сградите, в които се помещават работодателски организации, а другата седмица – и сградата на правителството, съобщава БТА.