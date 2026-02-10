Трима загинаха с хеликоптер в Либия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трима души загинаха при катастрофа на хеликоптер в югоизточната част на Либия, по време на медицинска евакуация снощи, организирана от силите на маршал Халифа Хафтар, предаде Франс прес, позовавайки се на либийската новинарска агенция ЛАНА.

„Медицинският хеликоптер се разби по време на спешна мисия за транспортиране на войник от батальона „Субул ас Салам", който е претърпял инцидент с превозното си средство на пустинен път", уточни агенция ЛАНА, цитирана от БТА.

Според говорителя на службите за сигурност в района на град Куфра Ибрахим Белхасан, инцидентът се е случил близо до военната база „Матан ас Сара".

Сред загиналита са двама души от военнотранспортен отряд и медицинска сестра от батальона, уточни говорителят.

Военновъздушната база „Матан ас Сара" е разположена на около 1500 км от Триполи в крайните южни части на Либия. Тя е стратегически обект заради близостта си до границите на Либия с Чад и Судан. Пустинният район на Куфра е под контрола на източнолибийските сили на Хафтар.

Местните медии съобщиха, че на борда на катастрофиралия хеликоптер е имало двама чужденци.