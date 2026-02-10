"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Разположено в Доломитите и с население от под 7000 души, малкото италианско градче Кортина д’Ампецо получи особено голямата чест да бъде един от домакините на тазгодишните Зимни олимпийски игри. Много хора обаче вероятно не знаят, че това се случва за втори път в историята - Кортина вече бе домакин на Игрите през далечната 1956 г., а сега ще го направи в партньорство с далеч по-внушителния Милано.

Така Кортина д’Ампецо се превръща в една от знаковите локации в света на зимните спортове. Но кое е най-важното, което трябва да знаем за този град и известен зимен курорт?

Разбира се, прогнози за Зимните олимпийски игри вече се приемат в най-големия и авторитетен сайт в тази сфера в България, известен като генерален спонсор на ЦСКА и регионален партньор на Милан. Там тръпката никога не свършва, също както е и на самите Зимни игри. Спортните фенове могат да направят залозите си бързо и лесно, включително и от мобилни устройства.

Историята на една олимпийска легенда

Богатата история на Кортина като световна ски дестинация започва още в началото на XX век, но истинският триумф идва през 1956 г., когато градът е домакин на седмите Зимни олимпийски игри.

Това са първите игри, предавани по телевизията, което превръща Кортина в глобален символ на зимните спортове.

През десетилетията курортът се утвърждава като любимо място на аристокрацията, холивудските звезди и световния елит, като същевременно успява да запази своята автентична архитектура и традиции.

Предстоящото домакинство на Игрите през 2026 г. само затвърждава статута ѝ на вечна класика, която знае как да обновява своята слава, без да губи духа си.

Рай за скиорите и ценителите на планината

За любителите на зимните спортове Кортина предлага достъп до три основни ски зони, свързани помежду си, които са част от гигантския масив Dolomiti Superski.

Тук се намира прочутата писта Олимпия деле Тофане, която редовно е домакин на световната купа при жените и предлага истинско предизвикателство дори за най-опитните. Курортът е известен със своите слънчеви писти и перфектно поддържани трасета за ски бягане, но също така предлага и невероятни възможности за ски турове и преходи със снегоходки.

За тези, които не карат ски, Кортина предлага панорамни лифтове, водещи до тераси с гледки, от които буквално спира дъхът, и възможност за обяд в уютни планински хижи, където кухнята е на нивото на изискан ресторант.

imago

Корсо Италия и магията на италианския начин на живот

Сърцето на социалния живот в курорта е Корсо Италия - пешеходната зона, която се счита за една от най-престижните търговски улици в Алпите. Тук ски облеклото се среща с висшата мода, а ароматът на италианско еспресо се носи от многобройните исторически кафенета.

Кортина предлага уникална симбиоза между спорта и хедонизма, където следобедното “аперитиво” е толкова важно, колкото и първото спускане сутринта.

Градът е център на културата и изкуството с множество галерии и занаятчийски ателиета, които разказват историята на региона чрез дърворезба и текстил.

imago

Как най-лесно да достигнем до Кралицата на Алпите

Достъпът до Кортина д'Ампецо е сравнително лесен, въпреки че градът се намира дълбоко в планината. Най-близките големи международни летища са във Венеция и Тревизо, които се намират на около два часа път с кола.

По време на зимния сезон функционира специалната автобусна линия Cortina Express, която предлага директна и удобна връзка от терминалите на летищата до самия център на курорта.

За тези, които предпочитат железопътния транспорт, най-близката гара е Калалцо ди Кадоре, откъдето редовни автобусни линии поемат пътниците за последната отсечка до долината.

Пътуването с кола също е изключително живописно, преминавайки през прохода Фалцарего, но изисква добра подготовка за планински зимни условия.

Кинематографичният блясък и поп културата

Кортина д'Ампецо не е просто фон за спортни събития, а истинска филмова площадка, която десетилетия наред вдъхновява Холивуд.

Курортът носи ореола на “кинематографична легенда” още от 1981 г., когато Роджър Мур в ролята на Джеймс Бонд се впуска в зрелищно преследване по нейните писти в “Само за твоите очи”.

Години по-късно Силвестър Сталоун превръща вертикалните зъбери на Доломитите в декор за своя хитов екшън “Катерачът”. Разхождайки се из града или качвайки се с лифта до върха Тофана, туристите често усещат, че се намират в сцена от филм = усещане, което се подсилва от перфектно запазената историческа архитектура и бляскавия дух на курорта, останал непроменен през времето.

imago

Енросадира: Магията на горящите върхове

Най-голямото зрелище в Кортина обаче не е дело на човешка ръка, а на самата природа. Благодарение на специфичния минерален състав на скалите, наречени на техния откривател граф Доломю, тук се наблюдава феноменът “Енросадира”.

В момента на изгрев и особено при залез, величествените върхове започват буквално да “пламтят”, оцветявайки се в невероятни нюанси на огнено оранжево, наситено розово и виолетово. Това е моментът, в който животът в долината замира, а скиорите спират по пистите, за да съзерцават как планината оживява в светлина.

Тази природна магия е причината Доломитите да бъдат част от световното наследство на ЮНЕСКО и остава най-трайният спомен за всеки, посетил Кралицата на Алпите.

Кулинарната идентичност: където Италия среща Тирол

Уникалното местоположение на Кортина и нейното минало като част от Австро-Унгарската империя са създали кулинарна симбиоза, която е истински празник за сетивата.

Тук италианският финес се преплита с алпийската засищаща традиция, предлагайки вкусове, които не могат да бъдат открити никъде другаде в Италия. Задължително изживяване за всеки гост е опитването на местните “Casunziei” (на снимката долу) - фини равиоли, пълнени с червено цвекло и поръсени с маково семе и разтопено масло.

В планинските хижи, кацнали на хиляди метри височина, ароматът на прясно изпечен ябълков щрудел се смесва с този на силно еспресо, създавайки перфектната пауза между спусканията.

imago

Заключение

В крайна сметка, Кортина д'Ампецо остава ключовият стълб на Зимните олимпийски игри през 2026 г., съчетавайки историческото си наследство с модерна спортна инфраструктура. Курортът е доказал, че може да обслужва както елитни атлети, така и масовия турист, предлагайки комбинация от технични писти, висок клас обслужване и удобни логистични връзки с големите летища в Северна Италия.

Предстоящото домакинство е повод за мащабни подобрения в района, които ще направят достъпа до планината още по-ефективен. Независимо дали посещавате Кортина заради спортните събития или заради възможностите за отдих, тя си остава стандарт за зимен туризъм.

Сайт №1 за спортни прогнози в България подкрепя отговорната и разумна игра.