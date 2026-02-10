Британският музей събра 3,5 милиона лири, за да запази в своята колекция медальон

Британският музей успешно събра 3,5 милиона лири, за да запази в свое притежание златен медальон, свързан с брака между крал Хенри Осми и първата му съпруга Катерина Арагонска, предаде Би Би Си.

Музеят в центъра на Лондон стартира кампания за набиране на средства през октомври, за да може да придобие за постоянно медальона, наречен „Сърцето на Тюдорите“ (Tudor Heart) и намерен от търсач на ценни метали в поле в Уоруикшир през 2019 г.

Сега музеят обяви, че е достигнал целта си за набиране на средства, след като е получил 360 000 паунда публични дарения и поредица от дарения от грантове, тръстове и художествени организации. Директорът на музея Никълъс Кълинън отбеляза: „Успехът на кампанията показва силата на историята да разпалва въображението и защо предмети като „Сърцето на Тюдорите“ трябва да бъдат в музей.“

Изследване, проведено от Британския музей, разкри, че медальонът може би е бил направен, за да се отбележи годежът на принцеса Мери - двегодишната дъщеря на Хенри и Катерина, с осеммесечния френски наследник през 1518 г. Медалът обединява розата на Тюдорите със символа на нара на Катерина и е украсен с надпис „tousiors“, което на старофренски означава „винаги“, пише БТА.

След като е открит, медальонът е докладван съгласно Закона за съкровищата от 1996 г., който дава възможност на музеите и галериите в Англия да придобиват исторически предмети и да ги излагат. За да постави медальона на постоянно място, музеят е трябвало да плати награда на металотърсача, който е направил откритието, и на собственика на земята, на която е намерен. Музеят е искал да запази „Сърцето на Тюдорите“, тъй като е смятал, че има малко оцелели артефакти, свързани с брака на Хенри Осми и Катерина Арагонска.

Според представители на културната институция, след апела над 45 000 граждани са допринесли за каузата, помагайки на музея да набере малко над 10 процента от целта си от 3,5 милиона лири. Музеят е получил и 1,75 милиона паунда от Националния фонд за паметници на наследството, чиято цел е да спаси най-забележителните и застрашени съкровища на Великобритания.

„Искам да благодаря от сърце на всички, които подкрепиха нашата кампания“, каза Кълинън. „Този ​​красив оцелял предмет ни разказва за част от английската история, която малцина от нас познават, но която сега всички можем да споделим.“ Музеят се надява официално да включи медальона в колекцията си по-късно тази година и планира той да обиколи Великобритания в бъдеще, пише още Би Би Си.