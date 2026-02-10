Големият син на норвежката принцеса отрича да е изнасилвал

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мариус Борг Хьойби – големият син на норвежката принцеса Мете-Марит, отрече нови обвинения, докато на този фон делото срещу него за изнасилване и други обвинения навлезе във втората си седмица, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Малко преди началото на съдебния процес в началото на февруари 29-годишният мъж беше задържан и оставен зад решетките за срок от четири седмици.

Той е заподозрян в нарушаване на ограничителна заповед, физическо насилие и заплашване на човек с нож. Адвокатът на Хьойби Петър Секулич заяви днес пред норвежката информационна агенция НТБ, че клиентът му не се признава за виновен.

Въпреки това, той не обжалва предварителното задържане, защото трябва да се съсредоточи изцяло върху процеса, заяви Секулич.

Хьойби е с повдигнати общо 38 обвинения, включително 4 за изнасилване, според норвежкото законодателство.

В три от обвиненията се твърди, че е докосвал жени по непристоен начин в областта на гениталиите, а в един от случаите се твърди, че се е стигнало до сексуален акт, което е най-сериозното обвинение и е в центъра на вниманието във втората седмица на процеса.

Хьойби е обвинен в изнасилване на жена на островите Лофотен в северната част на Норвегия, докато според твърденията тя е била неспособна да се предпази.

Жената първоначално се очакваше да свидетелства в съда днес.

Хьойби призна за някои престъпления, но отхвърли обвиненията в изнасилване.

Обвиняемият е син на Мете-Марит от друг брак – преди да се омъжи за норвежкия престолонаследник принц Хокон. Той не е официален член на норвежкото кралско семейство.