Двама загинали и 10 ранени след руски удари в Сумска и Донецка област

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руските войски нанесоха удар по къща в Сумска област. Две малки деца са ранени, съобщи Сумската градска военна администрация в „Телеграм", цитирана от Укринформ.

„Врагът порази къща в едно от селата в района на град Суми. В резултат на удара с неидентифициран безпилотен летателен апарат бяха ранени две малки деца", се казва в съобщението.

По данни на Сумската областна военна администрация 12-годишно момиче е получило наранявания в резултат на удара, а 8-годишно дете е в шок.

Съобщава се, че към момента децата получават цялата необходима медицинска помощ.

Покривът на къщата също е бил повреден. Службите за бърза помощ работят на мястото на удара.

В Донецка област руските сили нанесоха въздушен удар по Славянск с управляеми авиационни бомби, при който са загинали жена и дете. Осем души са ранени, включително седемгодишно дете.

Това съобщи във „Фейсбук" ръководителят на градската военна администрация Вадим Лях, цитиран от Укринформ.

„Днес, на 10 февруари, около 10:00 часа противникът нанесе въздушен удар по Славянск с управляеми авиационни бомби. Към момента се съобщава за осем ранени, включително седемгодишно дете. Един от ударите е поразил къща. От развалините бяха извадени телата на жена и дете – момиче, родено през 2014 година", написа той.

Лях отбеляза, че ударите са засегнали различни части на града, като информацията за нанесените щети се уточнява, съобщава БТА-