Двама загинали и 10 ранени след руски удари в Сумска и Донецка област

Руските войски нанесоха удар по къща в Сумска област. Две малки деца са ранени, съобщи Сумската градска военна администрация в „Телеграм", цитирана от Укринформ.
„Врагът порази къща в едно от селата в района на град Суми. В резултат на удара с неидентифициран безпилотен летателен апарат бяха ранени две малки деца", се казва в съобщението.
По данни на Сумската областна военна администрация 12-годишно момиче е получило наранявания в резултат на удара, а 8-годишно дете е в шок.
Съобщава се, че към момента децата получават цялата необходима медицинска помощ.
Покривът на къщата също е бил повреден. Службите за бърза помощ работят на мястото на удара.
В Донецка област руските сили нанесоха въздушен удар по Славянск с управляеми авиационни бомби, при който са загинали жена и дете. Осем души са ранени, включително седемгодишно дете.
Това съобщи във „Фейсбук" ръководителят на градската военна администрация Вадим Лях, цитиран от Укринформ.
„Днес, на 10 февруари, около 10:00 часа противникът нанесе въздушен удар по Славянск с управляеми авиационни бомби. Към момента се съобщава за осем ранени, включително седемгодишно дете. Един от ударите е поразил къща. От развалините бяха извадени телата на жена и дете – момиче, родено през 2014 година", написа той.
Лях отбеляза, че ударите са засегнали различни части на града, като информацията за нанесените щети се уточнява, съобщава БТА-