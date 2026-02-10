Скандалът с марихуаната в Северна Македония се разраства

На днешното заседание на правителството на Северна Македония ще бъде взето решение за проверка и в други фирми, които имат лиценз за отглеждане на марихуана за медицински цели, обяви премиерът на страната Християн Мицкоски. След акцията на полицията през миналата седмица в Скопие и Струмица, при която са били конфискувани над 40 тона марихуана, Мицкоски заяви, че няма да бъде изненадан, ако иззетото количество достигне 100 тона.

По думите му проблемът не е в начина на получаване на лицензите за производство на канабис за медицински цели, а в правилник (подзаконов акт), който позволява практически производство на цвят от канабис, който не отговаря на стандартите за производство на масло от растението, за медицински цели.

„И ако не отговаря на тези стандарти, е логично, че с неговата употреба или в процеса на екстракция произведеното масло не може да бъде лицензирано и да се продава. Това е било много ясно за тези, които са внесли този правилник. Сега истинският въпрос е какъв е бил мотивът за приемането на такъв правилник, ако знаеш, че не можеш да постигнеш качеството, за да произведеш масло, което ще се продава на пазара и което ще отговаря на стандартите. И тук трябва да се направи сериозно разследване", заяви пред медиите Мицкоски след посещението си в община Кисела вода.

В същото време, на пресконференция председателят на опозиционната партия СДСМ Венко Филипче отново зададе въпроса как 5-те тона марихуана, които бяха иззети в Сърбия и за които се твърди, че са с произход от Северна Македония, са преминали границата. Според него акцията, свързана с фирмите за производство на марихуана, което е разрешено в Северна Македония, е само начин да се отклони вниманието от основния въпрос.

От ВМРО-ДПМНЕ на свой ред поискаха прокуратурата да разследва „всички аспекти, включително връзката между (Зоран) Заев и (Венко) Филипче", защото според тях е факт, че „основите на бизнеса с марихуана бяха положени от правителството на Зоран Заев през 2020 г., когато Филипче беше министър на здравеопазването"

Според управляващата партия „около 70 процента от иззетите наркотици са на компания, собственост на хората на Заев", обявиха от ВМРО-ДПМНЕ, след като в социалните мрежи бившият премиер Заран Заев обяви, че иска извинение „за всички тези лъжи, клевети и обиди, включително умишлената злоупотреба" с името му в „инсценираната драма за конфискацията на десетки тонове медицински канабис поради предполагаемо неправилно съхранение и обработка".

„Крещяща лъжа е, че съм свързан по някакъв начин със случаите с канабис, които бяха представени на обществеността", обяви във Фейсбук профила си Заев.

Акцията на полицията в страната започна, след като в Сърбия бяха иззети 5 тона марихуана, за която се твърди, че е с произход от Северна Македония, припомня БТА.