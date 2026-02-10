Гърция обмисля поканата на Тръмп за участие в заседанието на Съвета за мир

Комбинация от фактори ще определи дали Гърция ще отговори положително на последната покана на Белия дом да присъства на първото заседание на Съвета за мир във Вашингтон на 19 февруари, предаде гръцкото издание "Катимерини", съобщава БТА.

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис се противопостави принципно на участие, твърдейки, че органът е създаден, за да заобиколи Организацията на обединените нации, и действа с дневен ред извън рамките на Резолюция 2803/25 на Съвета за сигурност на ООН, която се отнася за активирането на мирния план за Газа, отбелязва "Катимерини".

Дилемата на Атина произтича от факта, че заседанието на 19 февруари е тясно фокусирано върху втората фаза на плана и следователно попада в тематичния обхват, за който е създаден съветът, което потенциално оправдава гръцко участие, пояснява изданието. Длъжностни лица обаче отбелязват, че дискусиите често са се отклонявали от курса преди.

Решението носи дипломатическа цена и в двата случая. Един отказ, въпреки многократните покани, би раздразнил Белия дом. Приемане вероятно не би се харесало на Германия и Франция, които, заедно с Испания, поддържат по-твърда позиция по въпроса.

Добре информирани източници описват Италия като "барометър". Досега Рим балансира силните лични връзки на премиера Джорджа Мелони с президента на САЩ Доналд Тръмп с централната си роля в Европейския съюз. Италия е и средиземноморска страна, която задълбочава сътрудничеството си с Турция, което придава на позицията ѝ регионално значение за Атина, отбелязва "Катимерини".

Освен Гърция, покани бяха отправени към Кипър, Германия, Франция, Испания, Италия и Швеция. В рамките на ЕС само Унгария и България отговориха положително от самото начало - ход, който изненада официалните лица в Брюксел, припомня гръцкото издание. Турция се очаква да бъде представена във Вашингтон и е считана за партньор на САЩ в усилията за преструктуриране на баланса в Близкия изток и по-широкия регион.

Мицотакис планира да присъства на среща на върха за изкуствения интелект в Индия от 19 до 20 февруари, но официални лица казват, че плановете могат да се променят, ако посещението във Вашингтон бъде сметнато за необходимо, посочва в заключение "Катимерини".