Задържаха още един за съучастие в атентата срещу руския генерал Алексеев

3404
Владимир Алексеев снимка:@CarlosL84862301, Х

Руската Федерална служба за сигурност (ФСС) задържа още един за съучастие в покушението срещу генерал-лейтенант Владимир Алексеев, съобщи ТАСС. Става дума за сина на по-рано задържания Виктор Васин - Павел Васин, който е помагал за следенето на руски военни, съобщиха от Центъра за връзки с обществеността (ЦВО) на ФСС и БТА.

"Федералната служба за сигурност задържа трети съучастник в подготовката на опита за убийство на първия заместник-началник на Главното управление на Генералния щаб на Въоръжените сили на Руската федерация генерал-лейтенант Владимир Алексеев – гражданина на Русия Павел Васин, роден през 1981 г.", отбелязаха от ЦВО. Според данни на ФСС "Павел Васин е осигурил на агента на Службата за сигурност на Украйна Любомир Корба и на баща си Виктор Васин, задържани по-рано, транспортни средства за външно наблюдение и за въоръжаване с укрито оръжие, като е придобил също средства за технически контрол: видеорегистратор и тракер, използвани за следене и определяне на маршрутите на придвижване на обектите на посегателствата".

Третият задържан по делото за атентата срещу генерал Алексеев, Павел Васин, е бил вербуван от непосредствения извършител на престъплението Любомир Корба през септември 2025 г., съобщиха от ФСС.

Освен това, отбелязаха от ФСС, той е съдействал за събирането на информация за адресите на пребиваване и автомобилите на обектите, представляващи интерес за Службата са сигурност на Украйна, като е използвал интернет приложения и търсачки.

ТАСС съобщи, че Павел Васин е признал участието си в подготовката на атентата срещу ген. Алексеев.

"[Аз]Васин Павел Викторович, роден на 24.06.1981 г., през септември 2025 г. бях вербуван от Корба Любомир Михайлович за ССУ. Изпълнявах неговите поръчки за оборудване, возех го, където ми кажеше. Следях високопоставени служители, също така подготвях покушението срещу генерал Алексеев", каза той. 

Владимир Алексеев снимка:@CarlosL84862301, Х

