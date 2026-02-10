Архиепископът на Кентърбъри: Църквата трябва да бъде стабилна в нестабилния свят

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Новият архиепископ на Кентърбъри Сара Мълали заяви, че Англиканската църква трябва да се стреми да има "стабилно присъствие в нестабилния свят", предадоха Пи Ей медия/ДПА.

Сара Мълали описа като "смиряваща привилегия" поемането на новата си роля, в днешното си първо обръщение към Синода на Църквата като върховен епископ, пише БТА.

Тя призна "значителните предизвикателства", пред които е изправена Църквата, след като нейният предшественик Джъстин Уелби подаде оставка поради пропуски в защитата на децата.

Мълали, която беше официално потвърдена в ролята си по време на служба в катедралата "Св. Павел" миналия месец, произнесе първата си реч в това си качество пред Общия синод на Англиканската църква.

Тя беше посрещната с аплодисменти, когато се изправи да говори, преди да каже на събралите се: "Аз стоя тук сред вас не за първи път, но за първи път като архиепископ на Кентърбъри. За мен е огромна чест да бъда призована да служа в тази роля. Това носи със себе си огромна отговорност в момент, в който хората обичат да ми напомнят, че Църквата е изправена пред значителни предизвикателства."

По нейна оценка светът е "поляризиран, фрагментиран и тревожен", а британското общество е все по-разделено.

Мълали е първата жена, назначена на най-висшата длъжност в Англиканската църква, и е 106-ият архиепископ на Кентърбъри.

От фактическа гледна точка глава на Англиканската църква е крал Чарлз III, а архиепископът на Кентърбъри, като най-високопоставеният ѝ епископ, е нейният духовен водач, както и на световната Англиканска съобщност, уточнява Пи Ей медия.