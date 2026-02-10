ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ето как се променя движението в София за възпомена...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22261916 www.24chasa.bg

Над 1240 глобени за 7 дни в Гърция за шофиране на скутери без предпазна каска

1304
Скутер Снимка: Pixabay

Над 1240 глоби са наложени само за една седмица на мотоциклетисти, пътници и водачи на скутери в цяла Гърция заради това, че не са носели предпазни каски, съобщи гръцката полиция, цитирана от в. „Катимерини“. Пътната полиция е спряла за това нарушение общо 16 047 мотоциклета и електроскутери в цялата страна през изминалата седмица.

В изявление на полицията се посочва, че 939 от глобените са мотоциклетисти, включително 52 куриери, 113 са пътници, а 194 са карали електроскутери.

Повечето от глобите (641) са наложени в региона на Атина, а 119 – в южните острови на Егейско море, пише БТА.

Това е 32-рата седмица от мащабната кампания срещу хора, които карат без каски, и следва приемането на по-строги правила за различни нарушения на правилата за движение.

Мотоциклетистите или пътниците, заловени без каска, се наказват с глоба от 350 евро за първо нарушение, а водачите на електроскутери – с глоба от 30 евро, уточнява „Катимерини“.

Скутер Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)