Израелски министър: Мерките за контрол в Западния бряг са де факто суверенитет

Високопоставен израелски представител каза днес, че мерките, приети от правителството за увеличаване на израелския контрол в окупирания Западен бряг, представляват прилагане на "де факто суверенитет", предаде Асошиейтед прес и БТА.

Тези стъпки "на практика установяват факта, че няма да има палестинска държава", заяви министърът на енергетиката Ели Коен пред израелското армейско радио.

Палестинци, арабски държави и правозащитни организации нарекоха мерките, обявени в неделя, анексия на територията, в която живеят около 3,4 милиона палестинци. Те имат за цел да използват територията за установяване на бъдеща държава.

Изказванията на Коен бяха направени след сходни изявления на други членове на правителството на премиера Бенямин Нетаняху, включително финансовия министър Бецалел Смотрич и министъра на отбраната Израел Кац.

Тези стъпки, както и описанията на израелските официални лица за тях, поставят страната в противоречие както с регионални съюзници, така и с предишни изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп. Миналата година Тръмп заяви, че няма да позволи на Израел да анексира Западния бряг. Примирието между Израел и "Хамас", постигнато с посредничеството на САЩ, също признава палестинските стремежи към държавност.

Мерките допълнително подкопават ограничените правомощия на Палестинската автономия и не е ясно до каква степен тя може да им се противопостави. Въпреки това палестинският вицепрезидент Хюсеин аш Шейх днес заяви, че "палестинското ръководство призовава всички граждански и силови институции в Държавата Палестина" да ги отхвърлят.

В публикация в "Екс" той заяви, че израелските мерки "противоречат на международното право и на споразуменията, подписани с Организацията за освобождение на Палестина".

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш заяви, че е "силно обезпокоен" от мерките.

"Те ни отдалечават все повече и повече от постигането на решение за паралелното съществуване на две държави и от възможността на Палестинската автономия и палестинския народ да контролират собствената си съдба", заяви говорителят на Гутериш - Стефан Дюжарик.

Мерките, одобрени от Съвета за сигурност на Нетаняху в неделя, разширяват правомощията на Израел за прилагане на законодателството върху използването на земята в райони, управлявани от Палестинската автономия, което улеснява еврейските заселници да принуждават палестинците да отстъпват земите си,.

Те също така възстановяват правителствен комитет, упълномощен да извършва, както ги наричат официалните лица, проактивни покупки на земя в територията – стъпка, предназначена да запази земя за бъдещо разширяване на селищата.

Повече от 700 000 израелци живеят на окупирания Западен бряг и в Източен Йерусалим – територии, завзети от Израел през 1967 г. , на които заедно с ивицата Газа палестинците искат да създадат своя независима държава.

Международната общност в огромното си мнозинство счита изграждането на израелски селища за незаконно и за пречка за мира.

"Тези решения представляват пряко нарушение на международните споразумения, към които Израел е поел ангажимент, и са стъпки към анексирането на зони А и Б", заяви в неделя мониторинговата организация "Пийс Нау", имайки предвид части от Западния бряг, в които Палестинската власт упражняваше известна автономия.