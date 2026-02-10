ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Макрон: Европа трябва отново да започне пряк диало...

Кая Калас: ЕС трябва първо да реши какво очаква от Путин, преди да говори с него

Кая Калас КАДЪР: Екс/@kajakallas

ЕС трябва първо да реши какво очаква от руския президент Владимир Путин, преди да говори с него. Това заяви дипломат номер едно на ЕС Кая Калас, предаде Франс прес.

Калас даде днес интервю за няколко медии, сред които Франс прес и Ройтерс. 

"Нека да обсъдим онова, за което ние искаме да говорим с руснаците, преди да решим кой ще бъде човекът, който ще разговаря с тях", каза Калас, цитирана от Франс прес.

Тя заяви също така, че ще предложи списък с отстъпките, които ЕС би трябвало да поиска от Русия като част от намиране на решение на войната в Украйна, предаде Ройтерс.

"Всеки на масата на преговорите, в това число руснаците и американците, трябва да разберат, че е нужно и европейците да се съгласят със сделката за мир", каза Калас. "И поради това ние също имаме условия. И ние трябва да поставим тези условия не на украинците, които вече бяха подложени на голям натиск, а на руснаците", каза Калас, цитирани от БТА.

 

Кая Калас КАДЪР: Екс/@kajakallas

