Администрацията на Тръмп иска да отмени присъдата срещу бившия му съветник Стив Банън

Министерството на правосъдието на САЩ поиска отмяна на присъдата срещу бившия съветник на Доналд Тръмп Стив Банън, наложена за отказа му да отговори на призовка на Конгреса във връзка с разследването на бунтовете от 6 януари 2021 г., предаде Франс прес и БТА.

Министерството настоява делото да бъде прекратено чрез правна процедура, която не позволява повторно разглеждане.

Заместник-главният прокурор Тод Бланч заяви, че този ход е предприет, за да се сложи край на "политическата употреба на съдебната система от предишната администрация на Джо Байдън".

Според администрацията на Тръмп американското законодателство "позволява на правителството да поиска прекратяване на дело дори след като съдът вече е излязъл с решение по него".

Стив Банън беше осъден през октомври 2022 г. на четири месеца затвор за отказа си да сътрудничи на Конгреса в рамките на проверката, свързана с щурма на Капитолия на 6 януари 2021 г., извършен от поддръжници на Доналд Тръмп. Той изтърпя наказанието си и беше освободен в края на октомври 2024 г., в разгара на президентската кампания.

Банън беше сред най-гласовитите поддръжници на твърденията за предполагаемите и недоказани изборни измами по време на президентските избори през 2020 г. Според теориите, които все още се разпространяват в част от консервативните среди, Доналд Тръмп е победил Джо Байдън, отбелязва АФП.

След завръщането си в Белия дом на 20 януари 2025 г. Доналд Тръмп помилва около 1250 души, осъдени за нападението над Капитолия, намали присъдите на още 14 и нареди прекратяване на делата срещу стотици обвиняеми, които все още очакваха присъди. С този ход беше сложен край на най-мащабното разследване, извършено досега от Министерството на правосъдието на САЩ.