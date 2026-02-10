ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мария Екимова-Пенева става временно и.д. директор ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22262324 www.24chasa.bg

Съпругата на Мерц претърпя инцидент с колело

3844
Фридрих Мерц Снимка: КМГ

Шарлоте Мерц, съпруга на германския канцлер Фридрих Мерц, беше откарана за кратко в болница, след като претърпя инцидент по време на велосипедна разходка със съпруга си миналия уикенд, каза правителствена говорителка, цитирана от ДПА и БТА.

Семейство Мерц карали колело в град Арнсберг, Западна Германия, в събота следобед, когато станал инцидентът.

Шарлотe Мерц обаче не е получила сериозни наранявания, включително благодарение на каската, която е носила, и е била изписана от болницата след кратък период на наблюдение, каза говорителката.

Канцлерът, подчерта тя, е бил до съпругата си през цялото време.

Инцидентът изглежда не е причинил трайна травма на германския лидер, тъй като Мерц тръгнал на втора велосипедна разходка на следващия ден, спирайки в кафене в Арнсберг за почивка.

„Той просто искаше да изпие една бира на спокойствие“, каза собственикът на кафенето пред вестник „Вестфаленпост“ (Westfalenpost), отбелязвайки, че гостите на заведението са отивали при канцлера, за да си направят селфи.

Изображенията, публикувани от вестника, включват селфи на Мерц с един от сервитьорите на кафенето и снимка, показваща канцлера до паркирания му велосипед пред заведението, облечен в зелено яке и синя каска.

Фридрих Мерц Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)