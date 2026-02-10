Съпругата на Мерц претърпя инцидент с колело

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шарлоте Мерц, съпруга на германския канцлер Фридрих Мерц, беше откарана за кратко в болница, след като претърпя инцидент по време на велосипедна разходка със съпруга си миналия уикенд, каза правителствена говорителка, цитирана от ДПА и БТА.

Семейство Мерц карали колело в град Арнсберг, Западна Германия, в събота следобед, когато станал инцидентът.

Шарлотe Мерц обаче не е получила сериозни наранявания, включително благодарение на каската, която е носила, и е била изписана от болницата след кратък период на наблюдение, каза говорителката.

Канцлерът, подчерта тя, е бил до съпругата си през цялото време.

Инцидентът изглежда не е причинил трайна травма на германския лидер, тъй като Мерц тръгнал на втора велосипедна разходка на следващия ден, спирайки в кафене в Арнсберг за почивка.

„Той просто искаше да изпие една бира на спокойствие“, каза собственикът на кафенето пред вестник „Вестфаленпост“ (Westfalenpost), отбелязвайки, че гостите на заведението са отивали при канцлера, за да си направят селфи.

Изображенията, публикувани от вестника, включват селфи на Мерц с един от сервитьорите на кафенето и снимка, показваща канцлера до паркирания му велосипед пред заведението, облечен в зелено яке и синя каска.