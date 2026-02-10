ЕС предлага да създаде приложение, което ще помага на деца, жертви на кибертормоз

Европейската комисия предложи днес в ЕС да бъде въведено единно приложение за мобилни устройства, което да служи на децата, пострадали от кибертормоз. Приложението се предвижда да свързва пострадалите с национални линии за експертна помощ и в него да се съхраняват подадени сигнали и доказателствата по тях.

Около едно на всеки шест деца на възраст от 11 до 15 години казва, че е било жертва на кибертормоз, а около едно на всеки осем признава, че е упражнявало кибертормоз над свои връстници, сочат данни, цитирани в съобщение на комисията. Проучване на Евробарометър миналата година показа, че около 90 на сто от европейците очакват спешно действие от страна на властите, за да защитят децата от кибертормоза и негативното въздействие на социалните медии върху психичното им здраве, допълва ЕК.

Комисията предвижда да създаде модел на новото приложение и държавите от ЕС да го използват по своя преценка. ЕК изразява очакване държавите да подготвят общ подход за събирането на данни, свързани с кибертормоз. Предвижда се комисията да предложи също допълнителни законодателни изменения по повод задълженията на онлайн платформите да предпазват децата от несъобразено с възрастта им съдържание.