Русия се готви да забрани приложението „Телеграм“

Приложението за съобщения "Teлеграм", важна платформа за публична и частна комуникация в Русия, е изправено пред нови ограничения и глоби за хостинг на съдържание, с което властите не са съгласни, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Медията РБК съобщи, че регулаторният орган за комуникациите "Роскомнадзор" планира да ограничи достъпа до "Teлеграм" от днес, а мерките за забавяне на достъпа до него вече са започнали. Органът не отговори веднага на искането за коментар, отбелязва Ройтерс.

Репортери на агенцията в Русия съобщиха, че приложението все още работи, но изглежда бавно при изтеглянето на видеоклипове.

"Teлеграм" също не отговори веднага на искането за коментар.

Държавната информационна агенция РИА Новости съобщи, че "Teлеграм" е изправен пред глоби в размер до 64 милиона рубли (830 000 долара) за неспазване на изискване на руското законодателство за премахване на информация.

Приложението, създадено от руския предприемач Павел Дуров, се използва от различни организации и институции, включително от Кремъл, от съдилища и медии, от знаменитости и от опозицията в изгнание, за незабавно разпространение на информация до широка аудитория.

През последните месеци обаче властите затегнаха ограниченията върху чуждестранните технологични платформи. Русия започна да ограничава някои обаждания по "Телеграм" и "УотсАп" през август миналата година, като ги обвини, че отказват да споделят информация с правоохранителните органи по случаи на измама и тероризъм. През декември Москва блокира приложението за видеоразговори "ФейсТайм" на "Епъл".

Тези ограничения останаха в сила.

Миналата година правителството пусна на пазара подкрепяно от държавата конкурентно приложение на име MAX, което според критиците може да се използва за наблюдение – обвинения, които държавните медии отхвърлиха като неверни.

Преди това Русия се опита да блокира "Teлеграм" през 2018 г., но не успя.