Индия вече дава на социалните мрежи само 3 часа да премахват незаконно съдържание

908
Телефон Снимка: pixabay

Индийското правителство заяви днес, че компаниите, които управляват социалните мрежи, трябва да премахват незаконното съдържание три часа след като са били известени, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Агенцията отбелязва, че това е рязко съкращаване на предишния 36-часов срок, което би могло да затрудни „Мета“ и „Екс“ при спазването на новите правила.

Промените внасят корекции в правилата за информационните технологии в Индия, които и преди са предизвиквали спорове между правителството на премиера Нарендра Моди и глобалните технологични компании.

 

