ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мария Екимова-Пенева става временно и.д. директор ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22262560 www.24chasa.bg

Руски съд издаде заповед за ареста на жена, участвала в покушението срещу генерал Алексеев

3048
Владимир Алексеев снимка:@CarlosL84862301, Х

Заповед за ареста на Зинаида Серебрицкая, която е обявена за издирване като съучастничка в покушението срещу първия заместник началник на Главната дирекция на Генералния щаб на руските въоръжени сили генерал-лейтенант Владимир Алексеев, бе издадена от Замоскворецкия районен съд в Москва, съобщи ТАСС и БТА.

Издирваната съучастничка в покушението срещу генерал Алексеев има руско гражданство.

"Серебрицкая има руски паспорт, който е използвала, за да пристигне в Русия от Луганската народна република и да се придвижва в страната", се казва в съдебните документи.

Владимир Алексеев снимка:@CarlosL84862301, Х

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)