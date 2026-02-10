Руски съд издаде заповед за ареста на жена, участвала в покушението срещу генерал Алексеев

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Заповед за ареста на Зинаида Серебрицкая, която е обявена за издирване като съучастничка в покушението срещу първия заместник началник на Главната дирекция на Генералния щаб на руските въоръжени сили генерал-лейтенант Владимир Алексеев, бе издадена от Замоскворецкия районен съд в Москва, съобщи ТАСС и БТА.

Издирваната съучастничка в покушението срещу генерал Алексеев има руско гражданство.

"Серебрицкая има руски паспорт, който е използвала, за да пристигне в Русия от Луганската народна република и да се придвижва в страната", се казва в съдебните документи.