Как Джефри Епстийн е натрупал богатството си?

До момента на смъртта си Джефри Епстийн е разполагал с богатство от 380 млн. долара в брой и инвестиции. Осъденият сексуален престъпник обаче е притежавал много имоти и два частни карибски острова. Така оценката на цялото му имущество е 578 млн. долара. Покрай скандалните разкрития около неговия остров, по-известен като островът на Епстийн, наяве се появиха много въпроси и около това как той е натрупал богатството си през годините. Конспирации около неговите контакти с известни и не толкова известни милиардери обсъждат възможността за изнудване чрез компромати като основен източник на доход, други пък коментират възможни връзки с Израел като спонсор отново с крайна цел изнудване с компромати. Западни медии правят обзор на развитието на империята Епстийн, като изследват основните му контакти с няколко милиардери, на които педофила е бил финансов съветник. Предлагал им е услуги в сектора на инвестициите, имотите и данъчното планиране.

Вестник "Таймс" разказва за работна позиция на Джефри Епстийн през 1976-а година. След запознанство с родител на негов съученик, Епстийн бива свързан с Ейс Грийнбърг - висш мениджър на компанията за инвестиционно банкиране Bear Stearns. Грийнбърг е търсил млади, бедни и умни хора, "които имат огромно желание да станат богати". Осъденият педофил отговарял на този профил. Той е израснал в работническо семейство в Кони Айлънд. Приятелите му го описват като математически гений и виртуоз на пианото. Грийнбърг наема Епстийн и след няколко месеца след проверка на автобиографията му разбира, че той е излъгал. Посочил е, че е завършил два университета в Калифорния, в които никога не е стъпвал. Въпреки това Грийнбърг дава шанс на жадния за пари Джефри, защото го вижда като своето талантливо и амбициозно протеже.

"Форбс" прави преглед на съдебни дела и финансови документи, който показва, че Епстийн е разчитал преди всичко на двама клиенти милиардери и на данъчен трик, за да натрупа богатството си.

Дългогодишният шеф на The Limited Лес Уекснър и шефът на частния капиталов фонд Apollo Global Managment Леон Блек са двамата най-големи финансови клиенти на Епстийн. От приходите в размер на над 800 млн. долара, които двата ключови бизнеса на Епстийн са донесли от 1999 до 2018 г., (според финансовите отчети, получени от иск за публични документи, подаден от "Ню Йорк Таймс") Епстийн е събрал поне 490 млн. долара под формата на такси, а останалата част е дошла от печалби от инвестиции. Според изчисленията на "Форбс" Уекснър и Блек са осигурили до 75% от приходите от такси на Епстийн през този период. Двамата милиардери в последствие се извиняват за връзките си с педофила и заявяват, че не са знаели за сексуалните му престъпления.

Ключова роля в забогатяването на Епстийн изиграват и щедрите данъчни облекчения на американските Вирджински острови. Джефри става техен жител през 1996 г., а през 1998 г. създава финансовата консултанстка фирма Financial Trust Company. През 2011 г. създава и Southern Trust Company. Тези дружества са били единствените "генериращи приходи" компании на Епстийн от 1999 г. до смъртта му, според експертен доклад. Според съдебни документи между двете фирми той получава предимства по програмата за икономическо развитие на територията. Така си спестява близо 300 млн. долара данъци за периода 1999 - 2018 г. Програмата осигурява 90% освобождаване от корпоративен данък върху доходите и 100% освобождаване от данък върху брутните приходи и акцизите – при условие че компанията наема поне 10 жители на Вирджинските острови на САЩ на пълно работно време и инвестира 100 000 долара в местен бизнес.

Епстийн е работил и с бивш финансов министър на САЩ, държавни глави, нобелови лауреати и видни филантропи, според Леон Блек, който не назовава имена. В един момент Епстийн уж твърдял, че работи само с хора на стойност поне 1 млрд. долара.

Лес Уекснър е ключовата фигура, която поставя основите на богатството и влиянието на Джефри Епстийн. Основателят на The Limited и собственик на световни гиганти в модата като Victoria's Secret дава пълни правомощия на Епстийн да управлява личното му богатство. По оценка на Forbes Джефри е получил поне 200 млн. долара от такси, докато се е занимавал с финансите на Уекснър. Именно тази сума се счита, че е създала финансовата независимост на Епстийн. Освен тези директни възнаграждения Джефри Епстийн е ползвал и редица материални облаги, като години наред живее в огромното имение на Уекснър в Манхатън, което после и придобива, както и продава и придобива имоти, свързани с бизнесструктури на Уекснър. Техните отношения приключват през 2007 г. , когато Уекснър обвинява Епстийн, че е присвоил поне 46 млн. долара. Така основният бизнес на Джефри тогава - Financial Trust Company рязко се срива, а финансовата криза от 2008 г. допълнително влошава положението му.

Леон Блек се запознава с Епстийн през 90-те, а през 2013 г. започват официални финансови отношения чрез новата компания на Джефри - Southern Trust. Формално Есптийн консултира Блек по въпроси, свързани с данъчно и имуществено планиране, семейния офис и филантропията. В следващите 5 години Блек плаща на Епстийн общо около 170 млн. долара, които съставляват почти целия доход на Southern Trust за този период. Част от плащанията са извършени без писмени договори, а размерът им е определен от американски сенатори като "необичаен" и необясним за стандартни консултантски услуги. През 2017 г. Блек отпуска и заем от 30,5 млн. долара на компанията на Епстийн. Блек прекъсва отношенията си с него година преди смъртта му през 2019 г., като заемът не е напълно изплатен.

Шест години след смъртта му състоянието на Епстийн все още е изобилно. Към последния си тримесечен отчет от 31 март притежанията му включват активи на стойност 131 млн. долара, в това число $ 49 млн. в брой и 79 млн. в неуточнени "юридически лица". През последните шест години са продадени всички къщи и острови на Епстийн и голяма част от парите – повече от 160 млн. долара, са разпределени между жертвите на Епстийн, е бил изплатен заем от 30 млн. и е било подписано споразумение за $ 105 млн. с Вирджинските острови на САЩ.

Пълният размер на богатството и списъка с клиенти на Епстийн все още не е известен. На 17 юли сенатор Рон Уайдън разкри, че следователи от Финансовата комисия на Сената са прегледали част от досиетата на Министерството на финансите за Епстийн миналата година. Те са установили, че по негови сметки в четири банки – JPMorgan Chase, Deutsche Bank, Bank of New York Mellon и Bank of America – са извършени над 4700 транзакции на обща стойност над 1,9 млрд. долара. "Убеден съм, че Министерството на правосъдието е пренебрегнало доказателствата, открити в досието на Епстийн на Министерството на финансите на САЩ – папка, която съдържа подробна информация за планините от парични средства, които Епстийн е получавал от видни бизнесмени и които е използвал за финансиране на престъпната си мрежа", пише Уайдън в писмото си до главния прокурор Пам Бонди. "Епстийн очевидно е имал достъп до огромно финансиране, за да управлява мрежата си за трафик на хора с цел сексуална експлоатация, а подробностите за това как е получавал пари в брой, за да плати за това, се намират в картотеката на Министерството на финансите."