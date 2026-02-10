ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мария Екимова-Пенева става временно и.д. директор ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22262858 www.24chasa.bg

EK обяви план за действие срещу кибертормоза в защита на младите хора

1964
Европейска комисия Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Европейската комисия представи план за действие срещу кибертормоза, който има за цел да защити психичното здраве на децата и юношите в ЕС. Това съобщиха от пресцентъра на Европейската комисия. 

Съществен елемент от плана е пускането на достъпно и лесно за използване приложение за докладване на кибертормоз на национална гореща телефонна линия. Приложението ще бъде начин децата и юношите да получат подкрепа – те ще могат безопасно да съхраняват и изпращат доказателства. Комисията ще разработи проект за приложението, който държавите членки могат да адаптират към съответния национален контекст.

Държавите членки следва да разработят национални планове за действие срещу кибертормоза и да прилагат общо разбиране за кибертормоза, което ще даде възможност за събиране и сравняване на данни на ниво ЕС. Това ще доведе до общ подход на ЕС в тази област.

Комисията също така ще преразгледа насоките относно защитата на малолетните и непълнолетни към Законодателния акт за цифровите услуги. Целта е да се засилят мерките, които онлайн платформите трябва да предприемат, за да предотвратят излагането на младежите на вредно съдържание и те съответно да получат възможност да докладват лесно такова съдържание. Освен това Комисията ще приеме насоки, също в рамките на Акта за цифровите услуги, относно доверените податели на сигнали, за да изясни тяхната роля в борбата с незаконното съдържание и кибертормоза.

Европейска комисия

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)