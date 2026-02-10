Едномоторен самолет извърши аварийно кацане на оживен път в щата Джорджия, като удари три автомобила и остави двама души с леки наранявания, съобщиха властите, цитирани от Асошиейтед прес, предаде БТА.

Самолет „Хокър Бийчкрафт BE-36" е кацнал вчера на "Браунс Бридж Роуд" в Гейнсвил, на около 80 км североизточно от Атланта, поради проблеми с двигателя, съобщиха Федералната авиационна администрация и полицията в Гейнсвил.

„Загубихме двигателя при излитане от Гейнсвил", заяви пилотът Томас Роджърс пред телевизия „УАГА ТВ". „Опитахме се да се върнем обратно, направихме всичко по учебник, но осъзнахме, че няма да успеем, предвид разстоянието, на което се намирахме, затова се приземихме на пътя."

Самолетът е ударил три автомобила, при което резервоар за гориво на самолета се е откъснал и е попаднал в един от автомобилите, съобщи капитан Кевин Холбрук от полицията в Гейнсвил. По думите му двама души са били откарани в болница с леки наранявания.

„Фактът, че са успели да кацнат сред стотици превозни средства и са ударили само три от тях, без да засегнат жици, е наистина забележителен", заяви Холбрук, като отбеляза, че "Браунс Бридж Роуд" е една от основните пътни артерии в североизточна Джорджия.

„Това, че няма тежко ранени или загинали, е просто изумително", завърши той.