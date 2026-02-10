ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати от 23-ия кръг и класиране в Примера диви...

Венецуелският опозиционер Хуан Пабло Гуанипа е поставен под домашен арест

Хуан Пабло Гуанипа (на заден план) е близък сътрудник на носителката на Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо СНИМКА: Инстаграм/mariacorinamachado

Венецуелският опозиционен лидер Хуан Пабло Гуанипа, близък сътрудник на носителката на Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо, днес бе поставен под домашен арест, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Информацията беше потвърдена от неговия син, след като вчера Гуанипа беше арестуван отново броени часове след освобождаването си от затвора.

"Той е в дома ми в Маракайбо. Облекчени сме и се надяваме семейството ни скоро да бъде отново заедно", написа Рамон Гуанипа в профила на баща си в социалната мрежа "Екс".

Той благодари и на правителството на САЩ "за действията в полза на свободата на Венецуела и всички политически затворници".

Хуан Пабло Гуанипа прекара близо девет месеца в затвора по обвинения в заговор. След като бе освободен в неделя, той беше обвинен в нарушаване на изискванията за условното си освобождаване и беше повторно задържан, преди властите да го поставят под домашен арест, припомня АФП.

