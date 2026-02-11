Инстаграм и Ютюб са обвинени в “създаване на машини, действащи като наркотик” на детския мозък

“Мета” и “Гугъл” отричат да носят вина

Дизайнът на приложенията нарочно бил направен да пристрастява.

“Тези компании са създали машини, предназначени да пристрастяват мозъците на децата, и са го направили нарочно.” Това заяви адвокатът на 19-годишно момиче с инициали К. Г. М. в началото на знаково дело срещу Ютюб и Инстаграм в Калифорния.

Делото, което е първото от стотици, очаквани тази година, ще определи дали големите технологични фирми ще понесат отговорност за щетите, нанесени на техните непълнолетни потребители.

К. Г. М. твърди, че се е пристрастила към социалните мрежи още като малка в началното училище. Тя настоява, че Ютюб и Инстаграм са създадени така, че да привличат много малки деца и да ги държат ангажирани с тях въпреки известните недостатъци в защитните им механизми, които ги правят опасни.

“Тези социални мрежи искаха да завладеят вниманието на К. Г. М. още преди да е навлязла в пубертета. Това е умишлено създадена зависимост”, заяви адвокатът на младата жена Марк Лейнър.

Той говори за личността на ищцата, преди да развие зависимостта си към социалните мрежи. Лейнър обясни, че К. Г. М. била определяна като творческа и жизнерадостна личност като малка, а сега е станала по-мудна и депресирана.

Като доказателство за пристрастяващия характер на Инстаграм и Ютюб адвокатът представи пред съда множество вътрешни фирмени документи на компаниите майки на двете социални мрежи - “Мета” и “Гугъл”. В тях служителите ясно осъзнавали огромното влияние на продуктите си върху психиката на децата. Според разкрита кореспонденция висш служител в Инстаграм определил приложението като “наркотик”, а себе си и колегите си - като “дилъри”.

Адвокатите на Инстаграм и Ютюб отхвърлиха обвиненията и заявиха, че показаните документи са извадени извън фирмения контекст и представени по изкривен начин. Те са убедени, че социалните мрежи не могат да бъдат държани отговорни за зависимостта у децата. Според тях тя е предизвикана от други съпътстващи психически проблеми, а не от дизайна на приложенията. Очаква се собственикът на “Мета” Марк Зукърбърг да даде показания по делото на 18 февруари.

