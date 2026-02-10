Макрон: Политиката на Тръмп е открито антиевропейска, стремежът е разпад на ЕС (Обзор)

Поиска да се възстанови диалогът с Путин - без много събеседници и с ясен мандат

Бъдещото финансиране на Европа да включва обща система за заеми, трябва да се оспори и хегемонията на щатския долар

Европа трябва да е готова за още враждебност от страна на САЩ, предупреди френският президент Еманюел Макрон. Пред европейски издания той определи ситуацията с Гренландия като момент на “пробуждане”, който да подтикне ЕС да изпълни отлагани реформи за укрепване на глобалната сила.

Според Макрон сега е времето Старият континент да покаже единство срещу потенциалните заплахи от Вашингтон, в частност желанията на Тръмп да анексира Гренландия. “Макар в момента да мислим, че всичко е приключило, на подобни затишия не трябва да вярваме и за миг”, подчерта френският лидер.

“Нека никой не се заблуждава, че истинското намерение на САЩ е било просто да се изправят срещу геополитическа заплаха”, коментира Макрон. И допълни:

“Не руснаците или китайците са представлявали заплаха”

Той обясни, че има разузнавателна справка за броя на руските и китайските кораби и подводници, които са били около Гренландия. “Присъствието им е незначително”, каза французинът.

Според него Европа ще трябва да заеме твърда позиция към Вашингтон и Пекин за европейското цифрово регулиране. Допълни, че китайските компании продължават да заливат Европа с евтини стоки. “В следващите месеци САЩ със сигурност ще ни атакуват за цифровото регулиране”, убеден е той.

Макрон смята, че администрацията на Тръмп е “открито антиевропейска” и се стреми към “разпадането” на ЕС. Запитан за личните си отношения с Тръмп, посочи, че винаги се стреми към професионализъм и уважение, но не и слабост.

“Никога не съм обиждал САЩ, техния народ или лидерите им. Вярвам, че това е велика демокрация”, подчерта французинът, но “когато има явна агресия, не трябва да се прекланяме или да се опитваме да постигнем споразумение”.

Притесненията на французина по отношение на цифровите регулации звучат обяснимо, тъй като е вероятно екипът на Тръмп да наложи нови мита на вноса, ако Брюксел задейства Закона си за цифровите услуги, за да контролира американските технологични гиганти.

Доналд Тръмп СНИМКА: РОЙТЕРС

Тъй като Европа разполага с ограничен бюджет, за да се справи с предизвикателствата, бъдещото финансиране на блока е добре да включва “обща система за заеми, за еврооблигации за бъдещето”. Това ще помогне на блока да инвестира в голям мащаб и ще оспори и хегемонията на щатския долар. Моментът бил подходящ, като се има предвид намаляващото доверие в стабилността на американския долар.

“Световният пазар все повече се

страхува от американската валута

Той търси алтернативи. Нека му предложим европейски дълг”, категоричен е Макрон. Според него демократичните институции на Европа са основен актив за инвеститорите във време, когато САЩ се “отдалечават от върховенството на закона”.

Френският президент смята, че пред европейците стои един прост въпрос: “Готови ли сме да се превърнем в сила?”. Той подчерта, че страните членки са “твърди”, но “реагираме бавно”. Макрон уточни, че “ако останем пазар, изложен на всякакви капризи, без да вземаме собствени решения, ще бъдем пометени”. Убеден е, че Старият континент е “арбитър на света” и затова е дошло времето “да излезем от статута си на геополитическо малцинство”.

Запитан как е минала първата среща на френски висш съветник в Москва от началото на започнатата от Русия война в Украйна, той посочи: “Получих потвърждение, че

Русия не иска мир в момента”

Подчерта обаче важността на това, че каналите за комуникация са възстановени. Макрон неведнъж е посочвал, че в преговорите за край на войната фокусът трябва да е върху Москва: “Независимо дали харесваме Русия, или не, тя ще продължи да съществува и утре”. Французинът смята, че диалогът с Владимир Путин трябва да бъде “без много събеседници” и с ясен мандат.

Френският лидер допълни, че коалицията на желаещите за Украйна - инициативата, която поведоха Париж и Лондон, е “революция”. Макрон подчерта, че доскоро нещата са изглеждали съвсем различно, и призна, че ЕС се е оказал напълно зависим финансово от САЩ. Но сега благодарение на коалицията, която “обединява Голяма Европа отвъд границите на ЕС и включва Канада”, отбраната на украинците и гаранциите за сигурност зависят повече от европейската общност. Той все пак не изключи сътрудничеството с Вашингтон: “Искаме да привлечем американците да ни помогнат, но вече не сме изцяло зависими от тях”.

Макрон отправи ясно послание, че щом Европа върви по пътя си да извоюва независимост, когато става дума за сигурност, е време да го направи и на “икономическия фронт”.