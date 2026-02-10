Съветът на ЕС одобрява утре средства за отбраната на България

Съветът на ЕС по външни работи ще заседава утре в Брюксел, за да обсъди въпроси от областта на отбраната, като се предвижда европейските министри да одобрят без обсъждане осигуряването на средства за развитието на военните способности на България, Белгия, Дания, Испания, Хърватия, Кипър, Португалия и Румъния. Това сочи дневният ред за предстоящата среща.

На 15 януари Европейската комисия одобри националните планове за отбрана на посочените държави и внесе в Съвета на ЕС предложение за осигуряване на необходимите средства от европейския бюджет. През септември миналата година ЕК представи разбивка на залегналите суми, като за България се предвиждат близо 3,3 милиарда евро при общ бюджет до 800 милиарда евро за ЕС. От общите средства 150 милиарда евро са предвидени за съвместни обществени поръчки в областта на отбраната.

След очакваното днес решение комисията ще сключи споразуменията за заем с посочените държави и първите плащания се предвижда да бъдат извършени след месец. Европейската програма за инвестиции в отбраната цели постигането на по-добра оперативна съвместимост, предвидимост и намаляване на разходите, уточни по-рано комисията.