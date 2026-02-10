ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Актрисата Катрин О'Хара е починала от белодробна е...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22263780 www.24chasa.bg

В Естония откриха 20-километров път по повърхността на замръзнало море (Видео)

4292
СНИМКА: Ройтерс

Екстремно ниските температури в Северна Европа позволиха в Естония да бъде открит 20-километров път по повърхността на замръзнало море между островите Сааремаа и Хийумаа, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА. 

Властите откриха официално пътя, след като местни жители започнаха да минават самоволно по него, а фериботите не успяваха да се придържат към редовното си разписание заради студа, достигнал -10 градуса. Пътят е жизненоважен за хората от Хийумаа (около 9 хиляди души), които пътуват до по-големия Сааремаа (31 хиляди) за връзка с вътрешна Естония.

Маршрутът представлява маркиран коридор, където дебелината на леда (най-малко 24 см) се измерва на всеки 100 метра и се следи денонощно. Има строги правила: право да минават имат само автомобили до 2,5 тона, с определена скорост. Автомобилите не могат да спират и трябва да спазват разстояние между колите и да са в готовност за бърза реакция при инцидент.

Такъв леден път не е използван от около осем години заради по-топлите зими напоследък. Сега властите планират да отворят още два маршрута към по-малки острови.

СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)