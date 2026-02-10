Хакан Фидан: Въздушните удари няма да предизвикат падане на режима в Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турският външен министър Хакан Фидан каза вчера, че въздушните удари срещу Иран няма да доведат до падане на режима там, предаде Анадолската агенция (АА) пред БТА съгласно споразумението за обмен на информация между двете агенции.

„Не, няма да се срине“, каза Фидан в интервю на живо за „Си Ен Ен Тюрк“ (CNN Turk), когато го попитаха дали режимът ще се срине, ако подобна атака бъде извършена с цел свалянето му.

„Не искам да спекулирам с определени сценарии в Иран, но режимът няма да се промени чрез въздушен удар или нещо друго. Това е блян. Възможно е правителството да отслабне, системата да отслабне и да се окаже неспособна да предоставя услуги на хората. Тогава съществуващият режим може да избере да предприеме много по-радикални решения и евентуално да се опита да коригира ситуацията. Той би могъл да се трансформира“, добави турският външен министър.

Изказването на Фидан идва в момент, когато Иран и САЩ се готвят за следващия кръг преговори, които бяха възобновени в Оман в петък след близо осеммесечно прекъсване.

Подчертавайки, че иранският въпрос силно натежа в международния дневен ред, Фидан наблегна на факта, че регионът не може да издържи на още една война.

„Нашият президент (Реджеп Тайип Ердоган) също проявява максимална чувствителност по този въпрос. Затова искаме да използваме всички налични средства за предотвратяване на евентуална война“, каза той.

Определяйки настоящото напрежение като въпрос, който е „труден за бързо разрешаване“, Фидан въпреки това посочи ясната готовност на страните да продължат преговорите.

Според него призивите за „по-креативни решения“ са набрали скорост и подчертават необходимостта от отдалечаване от „заплахата от война“.

„В момента изглежда няма непосредствена заплаха от война“, каза Фидан, подчертавайки, че вратата за преговори е отворена.

„Иранците нямат атомни бомби. Няма и данни, че искат да ги направят“

Фидан каза, че в центъра на напрежението около Иран не трябва да е самият режим, а по-скоро решенията и политиките, които той следва, защото според турския външен министър фокусирането единствено върху смяната на режима носи риска да се пропуснат по-дълбоките, системни проблеми.

„Проблемът не е в самия режим. Проблемът са решенията, които режимът взема, и политиките, които прилага. Разбира се, доколко това може да бъде отделено от режима е друга тема, но има режими, които са далеч по-централизирани и тоталитарни от иранския“, каза той.

Фидан отбеляза, че Иран не се управлява от абсолютна монархия, посочвайки, че други държави в региона функционират като абсолютни монархии, без да са изправени пред подобен международен натиск.

„Докато не причиняват световни проблеми, няма световни оплаквания от тях. Никой всъщност не се интересува какъв режим имат“, каза той, добавяйки, че истинският източник на напрежение се крие в избора на политики, а не в типа режим.

Фидан подчерта двойствената структура на властта в Иран, отбелязвайки съвместното съществуване на избрано правителство и върховен лидер, който действа извън избирателната система.

Той подчерта, че властта на върховния лидер се простира отвъд политиката в религиозната и духовната област, което придава изключителна легитимност на решенията, взети на това ниво.

„Това е рядка концентрация на власт“, ​​каза турският външен министър.

Въз основа на опита си в управлението на Международната агенция за атомна енергия, преди да оглави Национална разузнавателна организация (MIT) на Турция, Фидан коментира ядрената програма на Иран.

Той каза, че Техеран настоява за обогатяване на уран, като същевременно поддържа религиозен декрет от върховния лидер, обявяващ ядрените оръжия за забранени.

„С тази фетва в сила системата не може да произведе бомба“, каза той. „Но тя развива възможности, близки до превръщането им в оръжие, което води до санкции и третиране, сякаш вече е произвела бомба.“

Фидан подчерта, че Иран не е предприел стъпки за превръщане на обогатен уран в оръжие и не притежава ядрено оръжие.

„Иранците нямат атомни бомби. Няма и данни, че искат да ги направят“, каза той, отбелязвайки, че макар да има предположения за това колко бързо Иран би могъл да ги направи, ако пожелае, те остават теоретични и постоянно се преразглеждат.

Турският външен министър подчерта, че самото обогатяване не е достатъчно.

„От една страна, трябва да обогатите уран. От друга страна, трябва да разработите бойни глави, а след това да ги комбинирате. Сега Иран не е предприел нито една стъпка в това отношение, към въоръжаване“, каза той.

Фидан каза, че остават въпроси относно обосновката на Иран за продължаване на обогатяването на уран на високо ниво, въпреки че Техеран заяви, че няма намерение да създава ядрени оръжия.

„Ако няма такова намерение, казват някои, значи няма нужда от обогатяване в този мащаб или от съществуването на толкова тежки санкции“, каза той.

На въпрос за позицията на Турция относно потенциалното придобиване на ядрени оръжия от Иран, Фидан каза, че Анкара не иска драматични промени в регионалния баланс на силите.

„Подобно развитие би навредило сериозно на духа на сътрудничество в региона“, каза турският външен министър, предупреждавайки, че то може да предизвика по-широка надпревара в ядреното въоръжаване и в крайна сметка да принуди Турция и други да отговорят по същия начин.

„Не мисля, че това би било от полза за региона“, добави той.