Вучич прие Милорад Додик след участието му в Националната молитвена закуска в САЩ

Сръбският президент Александър Вучич прие неформалния лидер на босненските сърби Милорад Додик след участието му в Националната молитвена закуска в САЩ, стана ясно от публикация в Инстаграм на Вучич.

"Приех Милорад Додик и с интерес изслушах впечатленията му от посещението в САЩ, като същевременно го запознах с предстоящите разговори, които ще проведа с най-важните европейски и световни представители. Говорихме и за всички други важни въпроси за живота в Сърбия и (Република) Сръбска", написа Вучич.

Той публикува снимка, на която се вижда как двамата с Додик позират усмихнати.

От 4 до 6 февруари т.г. Милорад Додик взе участие в Националната молитвена закуска във Вашингтон, но нито един сръбски представител не обяви, че е приел покана да се присъедини към тридневния форум, който се провежда в американската столица в първата седмица на февруари от 1953 г.

През октомври м.г. САЩ премахнаха Додик от списъка със санкционирани на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към финансовото министерство.

Близкият до Кремъл политик беше санкциониран от САЩ и Великобритания заради свои действия, които според западните правителства целят отделянето на Република Сръбска (РС) от Босна и Херцеговина, припомнят медиите в Босна и Херцеговина.

В допълнение към Додик бяха свалени и санкциите срещу още 48 физически и юридически лица, включително членове на семейството му, техни компании и близки сътрудници.