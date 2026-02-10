ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Актрисата Катрин О'Хара е починала от белодробна е...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22263925 www.24chasa.bg

Осем души и пожарникар са ранени при пожар в центъра на Москва

2580
СНИМКА: Pixabay

При пожар в жилищен блок в центъра на Москва бяха ранени 8 души, на които бе оказана медицинска помощ, съобщиха за ТАСС от пресслужбата на Министерството на гражданската отбрана, извънредните ситуации и ликвидирането на последствията от стихийните бедствия на Русия.

"Пожарникарите спасиха 35 души. Осем души потърсиха медицинска помощ", казаха от министерството, цитирани от БТА. 

Според информация на аварийните служби по време на гасенето е пострадал един пожарникар.

Следователи и криминалисти работят на мястото на инцидента за разследване по случая.

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)