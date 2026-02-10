Осем души и пожарникар са ранени при пожар в центъра на Москва

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

При пожар в жилищен блок в центъра на Москва бяха ранени 8 души, на които бе оказана медицинска помощ, съобщиха за ТАСС от пресслужбата на Министерството на гражданската отбрана, извънредните ситуации и ликвидирането на последствията от стихийните бедствия на Русия.

"Пожарникарите спасиха 35 души. Осем души потърсиха медицинска помощ", казаха от министерството, цитирани от БТА.

Според информация на аварийните служби по време на гасенето е пострадал един пожарникар.

Следователи и криминалисти работят на мястото на инцидента за разследване по случая.